Путин: Россия фактически не применяет в ходе СВО гиперзвуковое оружие

Фото: администрация президента РФ

У России есть гиперзвуковое оружие, однако оно фактически не применяется в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в воскресенье, 19 марта, заявил российский президент Владимир Путин.

Журналист Павел Зарубин спросил у главы государства, стоило ли начать СВО в 2014 году. Путин в ответ заявил, что сейчас у России куда большие возможности, чем были ранее.

— Но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было, — рассказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Российский лидер накануне прибыл в Ростов-на-Дону для проведения совещания в командном пункте СВО.

В штабе российский лидер заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а также ряда военачальников. В ходе совещания Герасимов заявил, что сначала мог бы сделать доклад президенту в своем кабинете, а после предложил зайти в командный пункт.