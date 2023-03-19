«Блогеры обесценивают профессию»: Пригожина возмутило поведение Лерчек

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Блогеры, подобные обвиняемой в неуплате налогов Валерии Чекалиной, более известной под псевдонимом Лерчек, обесценивают профессию. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, пока одни получают образование и знания, другие идут путем отказа от учебы. В итоге наглость побеждает мудрость, считает продюсер.

— Я всю жизнь работаю как собака, клянусь. Мы с Лерой — как рабы на галерах. Мы работаем, уважение, признание мы завоевываем. И, к сожалению, такого рода блогеры обесценивают профессию, — заявил Пригожин, чьи слова приводит Teleprogramma.pro.

Недавно суд запретил семье блогера Лерчек пользоваться интернетом, мобильным телефоном и почтой, а также покидать жилище. В отношении пары возбуждены уголовные дела из-за легализации 130 миллионов рублей, заработанных преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, за два года блогеры недоплатили государству более 300 миллионов рублей. Подробнее об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».