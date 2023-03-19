Астролог Воеводина назвала знаки зодиака, которых ждут финансовые проблемы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Ближайшей весной несколько знаков зодиака могут столкнуться с финансовыми трудностями. С подобным предостережением выступила астролог Оксана Воеводина.

По ее словам, Овнам предстоит пройти период личностного роста. При этом с деньгами стоит быть осторожнее чтобы не столкнуться с проблемами.

Близнецам следует оставить финансовые дела на потом, считает Воеводина. По ее мнению, сначала им стоит заняться семьей.

Львам весна сулит личные успехи и новые знакомства. В то же время представителям этого знака зодиака стоит избегать эмоциональных трат.

Особенно внимательно с деньгами стоит быть Стрельцам. Серьезное отношение к финансам может оказаться полезным в будущем, считает астролог.

— Финансовая сторона этой весной требует трансформации. Отследите, в какие дыры утекают ваши деньги. Закрыв их, вы сможете усилить свой доход, — заявила Воеводина в беседе с Woman.ru.

Первый весенний месяц 2023 года окажется достаточно сложным и эмоционально нестабильным для всего мира. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал астролог Михаил Бородачев, ректор Русской астрологической школы Александра Зараева.