Астролог Воеводина назвала знаки зодиака, которых ждут финансовые проблемы
Ближайшей весной несколько знаков зодиака могут столкнуться с финансовыми трудностями. С подобным предостережением выступила астролог Оксана Воеводина.
По ее словам, Овнам предстоит пройти период личностного роста. При этом с деньгами стоит быть осторожнее чтобы не столкнуться с проблемами.
Близнецам следует оставить финансовые дела на потом, считает Воеводина. По ее мнению, сначала им стоит заняться семьей.
Львам весна сулит личные успехи и новые знакомства. В то же время представителям этого знака зодиака стоит избегать эмоциональных трат.
Особенно внимательно с деньгами стоит быть Стрельцам. Серьезное отношение к финансам может оказаться полезным в будущем, считает астролог.
— Финансовая сторона этой весной требует трансформации. Отследите, в какие дыры утекают ваши деньги. Закрыв их, вы сможете усилить свой доход, — заявила Воеводина в беседе с Woman.ru.
Первый весенний месяц 2023 года окажется достаточно сложным и эмоционально нестабильным для всего мира. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал астролог Михаил Бородачев, ректор Русской астрологической школы Александра Зараева.