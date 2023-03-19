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«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче РПЛ

Евгений Силаев
Спорт
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче РПЛ
Фото: ФК Ахмат / Twitter

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл в Самаре местные «Крылья Советов». Встреча прошла в воскресенье, 19 марта, в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол в начале второго тайма забил полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев. До конца игры голкипер гостей Георгий Шелия сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Это поражение стало четвертым подряд для самарского клуба.

«Ахмат» набрал 32 очка и закрепился на шестом месте в турнирной таблице соревнования. «Крылья Советов», имеющие в активе 20 баллов, идут на 12-й строчке.

Накануне столичный «Локомотив» сумел отыграться со счета 0:2. Победный мяч в составе железнодорожников забил нападающий Артем Дзюба.

В этот же день Российский футбольный союз объявил расписание полуфинальных матчей Кубка России. В рамках «Пути РПЛ» команды проведут ответные матчи.

Так, 4 апреля в 17:00 по московскому времени сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». На следующий день в 19:30 ЦСКА встретится с самарскими «Крыльями Советов».

В первом полуфинальном этапе «Пути регионов» проведут матчи «Динамо» и «Акрон», а также «Краснодар» и «Ростов».

Футбол Ахмат РПЛ (Российская премьер-лига) «Крылья Советов»
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