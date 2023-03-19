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Bloomberg: Большинство стран мира встали на сторону России из-за политики США

Евгений Силаев
В мире
Bloomberg: Большинство стран мира встали на сторону России из-за политики США
Фото: shutterstock

Стремление США к мировому господству подтолкнуло большую часть мира встать на сторону России в украинском конфликте. Об этом в воскресенье, 19 марта, пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что большая часть мира считает президента Украины Владимира Зеленского американской марионеткой. Из-за этого многие предпочитают верить российской версии событий.

Кроме того, в статье вспоминаются колониальное прошлое Великобритании и внешняя политика современных США. По мнению автора, эти факторы подталкивают страны Юга к выбору в пользу России.

— Сингапурский дипломат Кишор Махбубани, бывший председатель Совета Безопасности ООН, утверждает, что большинство людей на планете хотят жить в многополярном мире, а не в мире, где доминируют США, Россия или Китай. По его словам, именно поэтому многие страны не применяют санкции, — пишет Bloomberg.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал страны, которые будут сотрудничать с Россией в ближайшие годы. По его мнению, в основном это будут страны большого геополитического Юга.

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