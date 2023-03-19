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Кадыров объяснил, что значит слово «дон» в его речи

Евгений Силаев
Общество
Кадыров объяснил, что значит слово «дон» в его речи
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил значение слова «дон», которое он часто использует в своей речи. Об этом политик сообщил в воскресенье, 19 марта, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Просто для связки слов. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего, — сказал Кадыров.

По словам главы республики, употребление выражения «дон» равнозначно использованию словосочетания «короче говоря». Конкретного смыслового значения это слово не имеет, отметил Кадыров.

17 марта Рамзан Кадыров пообещал награду в размере 10 миллионов рублей за поимку украинского военного, который сжег Коран. В случае ликвидации бойца глава Чечни готов заплатить пять миллионов рублей.

По мнению Кадырова, такие провокаторы являются самыми настоящими террористами. Также он осудил и обвинил власти стран, которые позволили провести подобного рода акцию. Публичное сжигание священного писания мусульман является провокацией для всего исламского мира, подытожил чеченский лидер.

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