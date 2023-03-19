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«Аэрофлот» вывезет из Сочи пассажиров отмененных рейсов 20 марта

Евгений Силаев
Общество
«Аэрофлот» вывезет из Сочи пассажиров отмененных рейсов 20 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компания «Аэрофлот» приняла решение вывезти из Сочи пассажиров отмененных рейсов в понедельник, 20 марта. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

— Аэрофлот 20 марта выполнит рейсы SU1126/1127 Москва — Сочи — Москва на самолете повышенной вместимости Boeing 777 для вывоза пассажиров отмененных из-за неблагоприятных метеоусловий рейсов, — сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Ночью 19 марта авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы и других российских городов в Сочи и обратном направлении из-за неблагоприятных метеоусловий. Пассажирам отмененных рейсов также рекомендовали не приезжать в аэропорт.

Россияне могут самостоятельно заново оформить билеты на другие даты или запросить вынужденный возврат денег по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования.

Позже стало известно, что в международном аэропорту Сочи из-за тумана отменили свыше 50 рейсов. Туман и низкая облачность не позволяли экипажам совершать посадку в авиагавани.

С 11:00 19 марта в районе аэропорта улучшилась видимость. Это позволило принять четыре рейса.

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