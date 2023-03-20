Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Слуцкий: Вступление Польши в конфликт на Украине будет означать начало третьей мировой войны

Юлия Курганова
В мире
Слуцкий: Вступление Польши в конфликт на Украине будет означать начало третьей мировой войны
Фото: Пресс-служба Госдумы

Участие Польши в конфликте на Украине будет означать развязывание Североатлантическим альянсом третьей мировой войны. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова польского посла во Франции.

— Участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Это истина, которую не могут не понимать в столицах стран — членов альянса, — написал он в Telegram-канале.

Политик отметил, что такой вариант развития событий не привлекает страны НАТО, так как посольство Польши опровергло эти заявления своего дипломата.

— Вряд ли их привлекает такая перспектива, судя по официальным заявлениям. Неудивительно, что посольство Польши поспешило опровергнуть слова главы дипмиссии, — добавил Слуцкий.

Польская армия начнет прямой военный конфликт с РФ в том случае, если Украина потерпит поражение. Об этом 19 марта сказал посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. По его мнению, конфликт на Украине является борьбой за европейские ценности. Именно поэтому Киев должен одержать победу, убежден он.

Польша Третья мировая война Россия НАТО Леонид Слуцкий
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте