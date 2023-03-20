Слуцкий: Вступление Польши в конфликт на Украине будет означать начало третьей мировой войны

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Участие Польши в конфликте на Украине будет означать развязывание Североатлантическим альянсом третьей мировой войны. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова польского посла во Франции.

— Участие Польши в украинском конфликте, неважно — при поражении Киева или до его капитуляции — будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Это истина, которую не могут не понимать в столицах стран — членов альянса, — написал он в Telegram-канале.

Политик отметил, что такой вариант развития событий не привлекает страны НАТО, так как посольство Польши опровергло эти заявления своего дипломата.

— Вряд ли их привлекает такая перспектива, судя по официальным заявлениям. Неудивительно, что посольство Польши поспешило опровергнуть слова главы дипмиссии, — добавил Слуцкий.

Польская армия начнет прямой военный конфликт с РФ в том случае, если Украина потерпит поражение. Об этом 19 марта сказал посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. По его мнению, конфликт на Украине является борьбой за европейские ценности. Именно поэтому Киев должен одержать победу, убежден он.