Путин рассказал, какое соглашение считает «сделкой века»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает совместный с КНР газопровод «Сила Сибири» «сделкой века». Об этом он написал в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». Публикация появилась на сайте Кремля в воскресенье, 19 марта.

— Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам без преувеличения стал «сделкой века». Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля, — говорится в публикации.

Глава государства добавил, что при участии российских специалистов в Китае сейчас возводятся новые атомные энергоблоки, промышленная кооперация становится крепче, развивается сельское хозяйство. Путин отметил, что Россия и Китай вместе осваивают космос и расширяют новейшие технологии.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер подчеркнул, что с начала этого года удалось выйти на новый уровень экспорта газа в Китай. По его словам, по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что и позволило перевыполнить соглашение.