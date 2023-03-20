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Путин рассказал, какое соглашение считает «сделкой века»

Ирэна Колесова
В мире
Путин рассказал, какое соглашение считает «сделкой века»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает совместный с КНР газопровод «Сила Сибири» «сделкой века». Об этом он написал в материале «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для издания «Жэньминь жибао». Публикация появилась на сайте Кремля в воскресенье, 19 марта.

— Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам без преувеличения стал «сделкой века». Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля, — говорится в публикации.

Глава государства добавил, что при участии российских специалистов в Китае сейчас возводятся новые атомные энергоблоки, промышленная кооперация становится крепче, развивается сельское хозяйство. Путин отметил, что Россия и Китай вместе осваивают космос и расширяют новейшие технологии.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер подчеркнул, что с начала этого года удалось выйти на новый уровень экспорта газа в Китай. По его словам, по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, что и позволило перевыполнить соглашение.

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