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Западные политики могли бы давно остановить конфликт на Украине, но Соединенные Штаты не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней людей. Такое мнение высказал ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

Он поддержал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Вашингтону не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев.

— Конфликт давно бы уже закончился, если бы Запад по американскому приказу не продолжал финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть, — написал бывший военный в соцсети Twitter.

По его мнению, все видят, что Украина «уже разбита».

— Украина — умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко, — высказался Дрейвен.

Российская Федерация открыта к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в статье для издания «Жэньминь жибао» «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее».