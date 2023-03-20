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Дилеры перечислили самые дефицитные иномарки в России

Юлия Курганова
Общество
Дилеры перечислили самые дефицитные иномарки в России
Фото: Unsplash

Дефицит среди популярных иностранных автомобилей массового сегмента в России зафиксирован на французскую марку Renault. Об этом рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

— Наибольший дефицит был зафиксирован на автомобили Renault. Также нехватка — но не такая острая — сохраняется по южнокорейским брендам Kia и Hyundai, — сообщили эксперты.

Также маленькие запасы остались по Volkswagen и Skoda, отметили в компании «Рольф».

Из массовых иномарок на российском рынке представлены: Mazda, Mitsubishi, KIA, Nissan, Hyundai и Toyota. Все массовые бренды по-прежнему имеются в линейке SUV, но существует дефицит в сегментах B и B+. В настоящий момент представлены в ограниченном количестве: Skoda, Volkswagen и Renault, это остатки импортерских машин.

— Дефицит будет наблюдаться по мере замещения китайскими брендами, — пояснил директор по продажам новых автомобилей компании Максим Златокрылец.

Также он отметил, что компания стремится восполнять дефицит наиболее востребованных моделей через альтернативные каналы поставок, сообщает РИА Новости.

Российский рынок привлекает все больше иностранных производителей, будущее за ними и за отечественным автопромом. Об этом сообщил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков.

Автомобили иномарка Россия рынок
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