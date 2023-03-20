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Французский политик Филиппо: Безумные слова посла Польши о РФ ставят мир под угрозу

Юлия Курганова
В мире
Французский политик Филиппо: Безумные слова посла Польши о РФ ставят мир под угрозу
Фото: Unsplash

Слова польского посла во Франции доказывают отсутствие стремления Североатлантического альянса и Европейского союза к миру. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Сумасшедшее заявление посла Польши во Франции: он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Владимир Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и Евросоюз! Эти безумцы отказываются от мира! — с возмущением написал он в соцсети Twitter.

19 марта посол Польши Ян Эмерик Росцишевский заявил, что польская армия начнет прямой военный конфликт с РФ в том случае, если Украина потерпит поражение. По мнению дипломата, ситуация на Украине является борьбой за европейские ценности. Именно поэтому Киев должен одержать победу, убежден дипломат.

Позже посольство Польши во Франции объяснилось за слова Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. В дипмиссии заверили, что заявление дипломата было неверно понято, так как его слова вырвали из контекста.

Евросоюз (ЕС) Польша Франция Россия НАТО
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