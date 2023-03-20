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Приметы и советы

Свыше 60 тысяч раз московские предприниматели воспользовались госуслугами в имущественной сфере

Араз Салехов
Город
Свыше 60 тысяч раз московские предприниматели воспользовались госуслугами в имущественной сфере
Фото: Unsplash

Свыше 60 тысяч раз столичные предприниматели воспользовались электронными госуслугами в сфере земли и имущества за два года. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— С марта 2021 года в исключительно электронный вид перешли 19 госуслуг в имущественно-земельной сфере, необходимых для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации. Теперь эти госуслуги можно получить только на портале mos.ru. За два года ими воспользовались свыше 60 тысяч раз, — сказал он.

Наиболее популярными услугами в этом направлении стали «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке», «Выдача копий правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов» и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что на портале mos.ru пользователям доступны свыше 400 услуг и сервисов. Горожане оценили качество предоставляемых услуг на отлично более 1,6 миллиона раз в 2022 году.

Предприниматели портал mos.ru Максим Гаман Москва
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