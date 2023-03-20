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«Все ходят под Богом и ракетами»: Медведев осудил систему международного права

Араз Салехов
В мире
«Все ходят под Богом и ракетами»: Медведев осудил систему международного права
Фото: er.ru

Система международного права полностью себя исчерпала, поскольку ей больше никто не доверяет. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, — сказал он.

Также Медведев в своем Telegram-канале осудил действия Международного уголовного суда (МУС), который якобы не побоялся «поднять руку на крупнейшую ядерную державу (Россию — прим. «ВМ»)». Политик предупредил представителей Гаагского суда, что «все ходят под Богом и ракетами».

Таким образом он прокомментировал решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Международный уголовный суд подвергся давлению со стороны Соединенных Штатов и стран Евросоюза. По ее словам, ранее МУС заводил дела в отношении политиков стран Африки, но никогда против западных политиков, которые совершали военные преступления.

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