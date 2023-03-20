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Приметы и советы

Ефимов: На юге столицы появятся предприятия по производству очков и лекарственных препаратов

Евгений Силаев
Город
Ефимов: На юге столицы появятся предприятия по производству очков и лекарственных препаратов
Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На юге столицы появятся два предприятия, которые будут производить разные виды очков и лекарственных препаратов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сегодня промышленным компаниям столицы доступно более 20 мер системной поддержки. Например, город помогает подобрать площадки для размещения производственных объектов. Благодаря этому на юге Москвы появится предприятие по выпуску очков площадью 800 квадратных метров и фармацевтическая фабрика площадью 11,7 тысячи квадратных метров, в строительство которой будет вложено более 3,5 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Производства будут размещены на территории площадью 1,2 гектара. Они появятся в Донском районе и Чертанове Центральном.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что предприятия планируют выпускать по 50–60 международных непатентованных наименований препаратов в разных форматах. Также там будут производить 10 видов биоаналоговых препаратов. Открытие производства поможет дополнительно трудоустроить 300 человек.

Большая часть необходимых субстанций изготавливается в России. Это означает, что предприятия не будут испытывать проблем с поставками сырья для производства.

Накануне Ефимов сообщил о том, что в особой экономической зоне «Технополис «Москва» запустили новую производственную линию по выпуску медицинских изделий для пациентов со стомой. Резидент вложил свыше миллиарда рублей в создание предприятия по изготовлению медицинских изделий для стомированных пациентов.

Медицина Производство Владимир Ефимов
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