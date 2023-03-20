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Эксперт Никитина пояснила, стоит ли ждать снижения цен на жилье в столице весной

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Никитина пояснила, стоит ли ждать снижения цен на жилье в столице весной
Фото: Pixabay

Цены на жилье в новостройках Москвы весной останутся на прежнем уровне, снижения ждать не стоит. Если и будут какие-то скидки, то точечного характера. Такое мнение высказала руководитель агентства недвижимости, вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

Она пояснила, что рынок в настоящее время характеризуется активностью, у застройщиков идут продажи и бронирования. Спрос на новое жилье сохраняет стабильность и при нынешнем уровне цен, поэтому снижения не ожидается.

Никитина добавила, что возможны точечные скидки, чтобы стимулировать спрос на определенные ЖК и форматы недвижимости, передает РИАМО.

Россиянам выгоднее снимать квартиру, чем брать ипотеку или кредит на покупку недвижимости. Таким мнением поделился финансовый эксперт Алексей Лашко, передает ФАН.

Спрос на покупку квартир бизнес-класса за год сократился в Петербурге на 23 процента. Чем это вызвано, объяснил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

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