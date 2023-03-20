Выставка «Московская правда о ЖКХ» открылась у Музея городского хозяйства на ВДНХ

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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Выставка об истории жилищно-коммунального хозяйства столицы открылась у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— В основе фотовыставки — архив старейшей городской газеты столицы «Московская правда». Издание освещает жизнь Москвы уже 105 лет: первый выпуск увидел свет в 1918 году, — говорится в сообщении.

На публикациях можно увидеть, как городские службы решали задачи на протяжении XX века, а современные фотографии отражают работу специалистов сегодня.

Выставка проведет сквозь эпохи и покажет, насколько от жителей города скрыт труд специалистов, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

19 марта мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником. Он напомнил, что в прошлом году работники московского ЖКХ восстанавливали жилые дома, школы, больницы, дороги, мосты и коммунальные объекты Донецка и Луганска.

Глава города также поблагодарил работников жилищно-коммунального хозяйства, трудящихся из поколения в поколение. В частности, проработавший в «Мослифте» 57 лет Анатолий Бельский усовершенствовал работу диспетчерских систем, а также подготовил больше 50 молодых специалистов.