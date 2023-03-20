Появилось видео, как жители Новосибирска катаются на коньках по тротуарам

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Сети появились кадры, как жители Новосибирска катаются на коньках по тротуару. Они были опубликованы в понедельник, 20 марта.

На видео можно рассмотреть, как молодые люди в ночное время суток находятся на улице и передвигаются на коньках.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе катков с искусственным покрытием. По его словам, для гостей и жителей столицы в этом году доступны были 215 площадок.

«Вечерняя Москва» побывала на «Live! Катке» в парке усадьбы «Воронцово». На этой площадке встать на коньки помогают даже детям в возрасте от двух до четырех лет. Бесплатные занятия «Катаемся с мамой» для всех желающих проводят два раза в месяц.

Также в столице открыли фотовыставки о зимних видах спорта. На снимках представили работу катка на Выставке достижений народного хозяйства, лыжных трасс в парке 850-летия Москвы, парке «Сокольники», Детском Черкизовском парке, тюбинговых и ледяных горок в районе Митино и многое другое.