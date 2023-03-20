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Приметы и советы

Самолет с китайской делегацией сел в аэропорту Внуково

Лейла Алиева
В мире
Самолет с китайской делегацией сел в аэропорту Внуково
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Самолет, на котором предположительно находится китайская делегация, сел в аэропорту Внуково. Об этом в понедельник, 20 марта, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет с китайской делегацией сел в аэропорту Внуково Фото: www.flightradar24.com (скриншот)

Борт самого китайского лидера находился на первом месте в рейтинге самых отслеживаемых рейсов во всем мире. За самолетом на пике следили онлайн более 100 тысяч человек.

На переговорах в российской столице президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят энергетическую тему, а самые важные вопросы решат тет-а-тет. Об этом 17 марта сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Россию Си Цзиньпин хочет провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае, если беседа состоится, она станет первым разговором лидеров Китая и Украины с февраля прошлого года.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что союз с китайской стороной имеет свои особенности. По его словам, Китай не будет жертвовать чем бы то ни было ради интересов российской стороны и готов сотрудничать только в тех сферах, которые имеют значимость для обоих государств.

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