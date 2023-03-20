В Кремле ответили на вопрос о запрете iPhone в администрации президента

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В администрации президента не пользуются смартфонами в служебных целях. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запрет на iPhone для чиновников.

— Собственно, в служебных целях смартфоны, понятно, что использовать нельзя, какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон — достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система — Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются, — пояснил он.

Официальный представитель Кремля добавил, что чиновники не пересылают через смартфоны категорированные материалы, передает РИА Новости.

«Коммерсант» со ссылкой на источники 20 марта сообщил, что сотрудников администрации президента России призвали отказаться от смартфонов американской фирмы Apple до конца текущего месяца. Такое решение принял первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко. Причиной таких мер является соблюдение безопасности, так как данная продукция подвержена взлому и шпионажу со стороны Запада.

Позже в Совфеде опровергли информацию о рекомендации отказаться от использования iPhone.