Marca: Фанаты «Барселоны» желали смерти футболисту Винисиусу во время матча

Фото: YouTube-канал MadridistaTV (скриншот)

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подвергся оскорблениям со стороны болельщиков «Барселоны» во время матча 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает издание Marca.

Каталонские фанаты несколько раз скандировали фразу: «Винисиус, умри». Один из фанатов «Барселоны» выкрикивал расистские и нецензурные фразы в адрес форварда, сообщает издание.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Каталонии. Все мячи были забиты сине-гранатовыми (один гол в свои ворота забил уругвайский защитник Рональд Араухо).

Накануне футбольный клуб ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила в Москве, она закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 72-й минуте гол забил Федор Чалов.

Также стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов. Между собой сыграют: «Реал», Мадрид — «Челси», Лондон; «Интер», Милан — «Бенфика», Лиссабон; «Манчестер Сити», Манчестер — «Бавария», Мюнхен и «Милан», Милан — «Наполи», Неаполь.