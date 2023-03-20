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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 21 марта

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 21 марта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Московском регионе до вторника, 21 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в понедельник, 20 марта.

— Период предупреждения — до 22:00 21 марта. На дорогах гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичные погодные условия прогнозируются и в Московской области, передает сайт Гидрометцентра России.

Синоптики сообщают, что 20 марта в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в городе составит минус 3 — плюс 2 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 5 — плюс 2 градуса.

В Москву приходит настоящая весна, во второй половине недели столбики термометров поднимутся до плюс 11–12 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что переходным днем к переменам погоды станет понедельник, 20 марта.

До этого синоптики подтвердили, что в столицу пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура воздуха превысила отметку ноль градусов. В ближайшее время уже не прогнозируется значительных похолоданий, весенняя погода окончательно вступила в свои права.

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