Хозяин майнинговой фермы напал на полицейских с пистолетом на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Ставропольский проезд, 47с1 Карта всех событий

На юго-востоке столицы владелец нелегальной майнинговой фермы угрожал полицейским пистолетом и гранатой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 20 марта.

По ее словам, полицейские прибыли в гаражный кооператив в Ставропольском проезде для задержания мужчины, которого подозревают в хищении электроэнергии и организации нелегальной майнинговой фермы. Когда злоумышленник увидел стражей правопорядка, он направил в их сторону пистолет и начал угрожать им гранатой.

Преступника задержали. Им оказался 40-летний уроженец Республики Мордовия. Ранее он был судим за убийство и продажу наркотиков. У мужчины изъяли пистолет и муляж гранаты Ф-1.

На момент публикации подозреваемый был доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Другую нелегальную установку для добычи криптовалют ликвидировали в Иркутской области. Ферма была спрятана на чердаке местной психиатрической больницы и незаконно потребляла электроэнергию учреждения.