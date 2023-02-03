Две майнинговые фермы обнаружили в психбольнице в Иркутской области
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили две майнинговые фермы на чердаке психиатрической лечебницы в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу, 3 февраля.
По данным ведомства, две майнинговые фермы были самовольно и незаконно размещены на чердаке государственного медицинского учреждения. 13 единиц техники были подключены к электросетям больницы над лечебными корпусами. По версии прокуратуры, такое расположение оборудования могло стать причиной аварийной ситуации и являлось грубым нарушением требований пожарной безопасности.
По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по соответствующей статье, а также внесено представление о ненадлежащем расходовании бюджетных средств.
Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной полицией по признакам преступления, предусмотренной статьей «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием» Уголовного кодекса РФ.
На данный момент деятельность этих майнинговых ферм пресечена.
Другая история с незаконным майнингом произошла в Подмосковье. Бывший системный администратор местного завода организовал добычу криптовалюты на мощностях работодателя. За это его осудили на два года лишения свободы.