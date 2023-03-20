Кадыров назвал принятие конституции республики главным событием в чеченской истории

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Принятие конституции Чечни является главным событием в истории республики, которое разделило жизнь на «до и после». Об этом в понедельник, 20 марта, заявил глава региона Рамзан Кадыров.

— Принятие конституции Чеченской Республики, безусловно, — самое главное событие в нашей истории. Этот день разделил жизнь на до и после, укрепил позицию региона в составе сильной державы и определил вектор дальнейшего развития, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, бандиты пытались запугать чеченский народ, и это обернулось восстанием. Он отметил, что общество тогда выступило категорически против терроризма, который пустил корни в регионе.

Конституция республики была принята 23 марта 2003 года на всенародном форуме в Чечне. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.

17 марта Рамзан Кадыров пообещал награду в размере 10 миллионов рублей за поимку украинского военного, который сжег Коран. В случае ликвидации бойца глава Чечни готов заплатить пять миллионов рублей.

По мнению Кадырова, такие провокаторы являются самыми настоящими террористами. Также он осудил и обвинил власти стран, которые позволили провести подобного рода акцию. Публичное сжигание священного писания мусульман является провокацией для всего исламского мира, подытожил чеченский лидер.