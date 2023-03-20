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Строительство Русаковского путепровода началось в Москве для запуска МЦД-3

Араз Салехов
Город
Строительство Русаковского путепровода началось в Москве для запуска МЦД-3
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Русаковская улица Карта всех событий

В столице начали строить Русаковский путепровод для запуска третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила пресс-служба Российских железных дорог.

— Начали строить новый однопутный Русаковский путепровод для МЦД-3 в Москве. Установим его на Митьковской соединительной ветви — ключевом звене будущего третьего диаметра, он расположится рядом с действующим сооружением, построенным в конце XIX века, — говорится в сообщении.

Мост возведут на Русаковской улице, он будет состоять из двух пролетных строений общей длиной 57,3 метра и весом 225 тонн, цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр города Сергей Собянин рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за последние 11 лет построили более 360 километров дорог. Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в этом году в столице планируют отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог. Как правило, специалисты ремонтируют больше квадратных метров, чем планируется в начале года.

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