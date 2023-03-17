Ремонт 23 миллионов квадратных метров дорог планируют провести в Москве до конца 2023 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В 2023 году в столице планируют отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как правило, специалисты ремонтируют больше квадратных метров, чем планируется в начале года, приводит слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

В частности, капитальный ремонт проведут на эстакаде в створе улицы Грина на пересечении с Варшавским шоссе. Специалисты планируют заменить и отремонтировать деформационные швы, восстановить защитный слой бетона, покрасить бетонные поверхности.

Подобные работы выполнят на 37 мостовых сооружениях. Это необходимо для содержания инженерных объектов на путепроводах, эстакадах, мостах и в тоннелях.

Кроме того, стало известно, что в Москве запланировали ремонт 11 столичных набережных. Работы пройдут на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской, Болотной набережных. Также ремонт запланировали на участке Шлюзовой набережной и на участке Водоотводного канала — от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста.