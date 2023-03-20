Инвестиции в искусственный интеллект снизились на 34 процента в 2022 году

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Мировые инвестиции в инновационные проекты в области искусственного интеллекта снизились в 2022 году на 34 процента. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в аналитической компании CB Insights.

Показатель снизился до 45,8 миллиарда долларов. Причинами спада называют конфликт на Украине, антироссийские санкции со стороны стран Запада, а также перемещение многих специалистов и проектов за рубеж.

Количество сделок в 2022 году продемонстрировало спад по сравнению с 2021 годом. Так, всего в прошлом году операции провели 2956 раз, что на 10 процентов меньше показателей предыдущего года, передает CB Insights.

Инвестиции в проекты в сфере ИИ на российском рынке снизились почти вдвое. За прошлый год здесь заключили 128 сделок, хотя в 2021 году этот показатель равнялся 291. Объем вложений также продемонстрировал спад до 1,1 миллиарда долларов — на 57 процентов.

В беседе с «Вечерней Москвой» экономист, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал выразил мнение, что Россия смогла быстро адаптироваться к потоку западных санкций. Так, по его словам, IT-индустрия в стране начала новую стадию развития. Были реализованы и применены многие отечественные наработки в области искусственного интеллекта.