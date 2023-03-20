Москвичей призвали отказаться от поездок на машинах из-за заторов на дорогах

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На участках дорог центральной части Москвы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах затруднено движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 20 марта.

Для поездок в ведомстве порекомендовали воспользоваться городским транспортом. При возможности их лучше отложить на более позднее время, например на период после 19:00.

В свою очередь на Ленинградском, Звенигородском и Варшавском шоссе ограничения для движения транспорта отсутствуют, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Автомобилистам советуют заранее выбирать маршрут следования, соблюдать скоростной режим и дистанцию с впереди идущими автомобилями. Не следует отвлекаться на телефон во время вождения.

На участках Алабяно-Балтийского тоннеля до 30 июня ограничат движение транспорта. Перекрытия от дома № 7 по улице Алабяна до дома № 25/2 по улице Космонавта Волкова связаны с проведением запланированных ремонтных работ. На участке ввели поэтапное закрытие одной полосы движения в каждом направлении.

В период с 20 марта по 31 июля одну полосу движения закроют в 4-м Лихачевском переулке в районе дома № 13, строение 1. Перекрытие связано с инженерными работами.