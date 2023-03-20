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Школу на 900 мест введут во втором квартале 2023 года в Москворечье-Сабурове

Полина Пашкина
Город
Школу на 900 мест введут во втором квартале 2023 года в Москворечье-Сабурове
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, 2-й Котляковский переулок Карта всех событий

Во втором квартале 2023 года в составе жилого комплекса в районе Москворечье-Сабурово начнет работу новая школа. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 900 мест. Строительство ведется по адресу 2-й Котляковский переулок, земельный участок № 1/1б.

— По условиям договора застройщик передаст школу в собственность города, — приводит слова Анастасии Пятовой сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Еще одна четырехэтажная школа на 650 мест появится в районе Марьина Роща на улице Складочной. Новый образовательный объект оснастят учебными кабинетами, игровой и лабораторно-исследовательским комплексом.

Также в поселении Щаповском в Новой Москве завершаются работы по отделке фасадов будущей школы, рассчитанной на 800 мест. Из них 150 предусмотрены для воспитанников дошкольного отделения. Здесь появятся робокласс, инженерный лабораторно-исследовательский и медицинский комплексы и так далее.

Строительство Москва Школы Район Москворечье-Сабурово
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