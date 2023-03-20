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Трамваи четырех маршрутов задерживаются из-за ДТП на Варшавском шоссе

Евгений Силаев
Происшествия
Трамваи четырех маршрутов задерживаются из-за ДТП на Варшавском шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Из-за ДТП с участием двух автомобилей на путях Варшавского шоссе задерживаются трамваи № 3, 16, 47 и 49. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Варшавском шоссе (в районе остановки «Метро «Нагатинская») из-за ДТП с участием двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 3, 16, 47 и 49, — говорится в сообщении.

На время устранения последствий аварии маршруты транспорта изменятся. Москвичам и гостям столицы рекомендуется внимательнее следить за предупреждениями водителей, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже движение транспорта на участке было введено в график.

Кроме того, на участках дорог центральной части Москвы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах затруднено движение. В то же время на Ленинградском и Звенигородском шоссе ограничений нет.

На участках Алабяно-Балтийского тоннеля до 30 июня ограничат движение транспорта. Перекрытия от дома № 7 по улице Алабяна до дома № 25/2 по улице Космонавта Волкова связаны с проведением запланированных ремонтных работ.

В период с 20 марта по 31 июля одну полосу движения закроют в 4-м Лихачевском переулке в районе дома № 13, строение 1. Перекрытие связано с инженерными работами.

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