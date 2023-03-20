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«Будет делать то, что скажут»: Белый прокомментировал решение Хабенского остаться в театре

Евгений Силаев
Общество
«Будет делать то, что скажут»: Белый прокомментировал решение Хабенского остаться в театре
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Актер Анатолий Белый неожиданно решил пожалеть своего коллегу Константина Хабенского. Уехавший из России артист уверен, что звезда отечественного кино сейчас испытывает трудности со свободой действий.

После отъезда за рубеж Белый практически не общается с оставшимися в России коллегами. Хабенский не стал исключением, хоть о нем актер и отзывается уважительно.

— Мне очень жаль Костю. Мне в принципе жаль порядочных людей, которые остались в России, потому что у них нет выхода. Костя решил остаться в театре, и неизбежно он будет делать то, что ему скажут. Это его выбор, — заявил Белый, чьи слова приводит Starhit.

После отъезда из России актер успел сыграть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой. Рижский перформанс подвергся критике, в том числе со стороны журналиста Михаила Шахназарова.

До того Белый почти семь месяцев хранил молчание, после чего выдал необычный пост в социальных сетях. Он признался, что в последнее время его мучают мрачные и угнетающие мысли, но он понимает, что выбраться из этого состояния поможет любимое дело.

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