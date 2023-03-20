Дептранс: Загруженность дорог Москвы пошла на спад

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Загруженность столичных дорог постепенно снижается, на них станет свободнее уже после 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 20 марта.

Затруднения пока сохраняются в центральной части города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

Скорость рабочего движения на Волоколамском шоссе составляет 26 километров в час, на Московском скоростном диаметре — 75 километров в час, на Можайском шоссе — 32 километра в час, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Жителям столицы рекомендуют отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время или воспользоваться городским транспортом. Во время движения водителям необходимо быть аккуратными и внимательными.

Для удобства пассажиров в Москве открыли семь дополнительных перехватывающих парковок у станций метро. На них можно бесплатно оставить машину с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД.