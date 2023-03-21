Москвичей во вторник ждет теплая и облачная погода

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Аномальное потепление и почти апрельская погода придет к середине недели во многие города России, и Москва не станет исключением. Во вторник, 21 марта, воздух в российской столице прогреется еще только до плюс 9 градусов, а к четвергу — уже до 11 градусов тепла.

Во вторник в Москве и Подмосковье будет облачно, с редкими прояснениями. Возможны небольшие дожди. Жителей и гостей города призывают быть аккуратнее: не весь лед еще растаял, на дорогах возможна гололедица, говорится на официальном сайте Гидрометцентра России.

Тем временем, минувшей ночью в Москву пришла астрономическая весна. Примерно в половину первого ночи наступило равноденствие — на всей планете ночь стала равной дню. С 21 марта светлые дни начнут постепенно увеличиваться, а своего пика их длительность наступит летом.

Москвичей еще раз предупредили, что весной выход на лед может стать причиной несчастных случаев. После потепления лед становится рыхлым и пористым. В частности, он не издает звуков под тяжестью человеческого тела, а сразу крошится и разрушается.