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Москвичей пригласили поучаствовать в юбилейном конкурсе «Бюджет для граждан»

Араз Салехов
Город
Москвичей пригласили поучаствовать в юбилейном конкурсе «Бюджет для граждан»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице стартовал прием заявок на десятый юбилейный московский конкурс «Бюджет для граждан». Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— «Бюджет для граждан» — конкурс без границ для людей самых разных профессий. Активное участие в нем принимают не только москвичи — в 2022 году география конкурса расширилась до 15 регионов, — рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

В качестве главной цели конкурса определяется выявление и распространение лучших практик представления информации о бюджете в открытом и доступном формате. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, итоги конкурса подведут в июне.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что стартовал прием заявок на конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!». По ее словам, в роли автора может выступить как профессиональный гид, так и обычный житель столицы, увлекающийся историей и архитектурой.

Также стало известно о завершении первого тура конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. В следующий этап прошли свыше 500 кандидатов, в общей сложности принято 2,5 тысячи заявок.

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