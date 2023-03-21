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Приметы и советы

Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином 21 марта

Араз Салехов
Политика
Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином 21 марта
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин встретится с председателем Китая Си Цзиньпином 21 марта. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Российский политик проведет встречу с китайским лидером в первой половине дня, цитирует его РИА Новости.

Напомним, что официальные переговоры президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином состоятся днем 21 марта. Встреча пройдет в два раунда, после которых Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для журналистов. Затем состоится государственный обед. По словам Ушакова, на переговорах будет присутствовать большое представительство. Так, пригласят зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и многих других.

Накануне состоялись неформальные переговоры между лидерами двух стран. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Путин и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.

Россия Китай Михаил Мишустин Си Цзиньпин
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