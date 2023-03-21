Премьер-министр Японии Кисида посетит Украину 21 марта

Фото: Администрация президента РФ

Японский премьер-министр Фумио Кисида посетит Украину 21 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Японии.

— В ходе своего визита премьер-министр Кисида намерен лично заявить Зеленскому (украинскому президенту — прим. «ВМ») о своей солидарности и намерении поддерживать Украину. Кроме того, в ходе саммита стороны намерены твердо заявить о неприятии одностороннего изменения статуса-кво силовым путем, — говорится в сообщении.

Также японский политик в ходе встречи с главой Украины подтвердит стремление Токио по поддержанию международного порядка, основанного на букве закона, цитирует сообщение РИА Новости.

13 марта издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин хочет провести онлайн-встречу с Зеленским. В случае, если беседа состоится, она станет первым разговором лидеров Украины и Китая с февраля прошлого года.

Газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США написала, что в случае военного провала Украины западные страны принудят ее начать переговоры с Россией. Как утверждает издание, уже сейчас западные политики обсуждают военный ультиматум президенту Украины.