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Приметы и советы

Польская партия потребовала отставки посла, заявившего о конфликте с Россией

Никита Худяков
В мире
Польская партия потребовала отставки посла, заявившего о конфликте с Россией
Фото: Pixabay

Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского после его слов о конфликте с Россией. Об этом заявили представители партии в своем официальном Twitter-аккаунте.

— Это заявление (Росцишевского — прим. «ВМ») скандально, и поэтому «Конфедерация» требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности, — отметил депутат Роберт Винницкий в видеозаписи, прикрепленной к публикации.

По его словам, посол живет в другой реальности, в которой Польша обязана вступить в конфликт с Россией. Политик считает данное заявление противоречащим интересам государства.

Накануне Росцишевский заявил, что польская армия начнет прямой военный конфликт с РФ в том случае, если Украина потерпит поражение. По мнению дипломата, ситуация на Украине является борьбой за европейские ценности. Именно поэтому Киев должен одержать победу, убежден дипломат.

Позже посольство Польши во Франции объяснилось за слова Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. В дипмиссии заверили, что заявление дипломата было неверно понято, так как его слова вырвали из контекста.

Слова польского посла о вступлении Варшавы в конфликт на Украине — плод «пропагандистской истерики», которая царит в его стране. Об этом «Вечерней Москве» рассказал советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.

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