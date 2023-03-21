Контролеры в московском метро помогли задержать преступника в федеральном розыске

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Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» помогли задержать человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник, 21 марта.

Мужчина пытался пройти через турникет на станции метро «Текстильщики», не оплатив проезд. Безбилетного пассажира вовремя задержали контролеры. Позднее оказалось, что он находится в федеральном розыске за то, что вывез из страны культурные ценности.

— Его дальнейшую судьбу решат правоохранители. Напоминаем, что штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты — 2,5 тысячи рублей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Аналогичная ситуация произошла 6 февраля. Проверяя оплату проезда, контролер остановил пассажира, который разыскивался по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Злоумышленника сразу задержали, кроме того, ему был предъявлен штраф за неоплаченный проезд.

В 2022 году было возбуждено шестнадцать уголовных дел по факту нападений на контролеров на транспорте. При этом все нападения были зафиксированы камерами, которые сотрудники компании носят на груди, а также системой видеонаблюдения в салонах транспортных средств и в метро.