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Офтальмолог Киселе рассказала, как недостаток сна может испортить зрение

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог Киселе рассказала, как недостаток сна может испортить зрение
Фото: Unsplash

Бессонница может иметь многочисленные негативные долгосрочные последствия для здоровья, среди них ухудшение зрения. Об этом рассказала врач-офтальмолог Анастасия Киселе.

Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти–шести часов сна за ночь, чтобы восстановиться после работы днем. Распространенным побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подергивание век.

Подобные спазмы называются миокимией. Обычно они проходят, как только человек наладит режим труда и отдыха.

Также из-за хронической бессонницы возникает покраснение глаз, передает Life.ru.

В свою очередь врач-офтальмолог Ирина Афанасова посоветовала употреблять больше витаминов для сохранения зрения. В первую очередь речь идет о витамине А и жирных омега-кислотах: они улучшают кровоснабжение сетчатки глаза, передает «Царьград».

Какие неочевидные признаки могут сигнализировать об ухудшении здоровья глаз, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук, главный врач клиники доктора Шиловой Татьяна Шилова.

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