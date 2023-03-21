В России за сутки выявили 9373 новых случая коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1541 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 13 345 пациентов, отмечается на портале.

Накануне президент США Джо Байден подписал закон, который предписывает главе национальной разведки рассекретить некоторые данные о происхождении коронавируса в мире. Доклад международной группы экспертов о возможном происхождении коронавируса ВОЗ опубликовала еще в марте 2021 года. Специалисты сочли вероятность утечки из лаборатории практически нулевой.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов сообщила, что начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собаками на рынке в китайском городе Ухань.