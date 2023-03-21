Вооруженные разбойники ограбили мужчину на трассе в Подмосковье
Вооруженные разбойники ограбили мужчину на трассе в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 21 марта.
По ее словам, злоумышленники на двух машинах заметили припаркованную на обочине дороги около деревни Манихино иномарку, и перегородили ей выезд. В разговоре с водителем они представились сотрудниками полиции и сообщили, что мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков. При этом преступники предложили водителю откупиться от обвинений.
Пострадавший отказался. После этого разбойники побили мужчину, а также насильно пересадили его жену в одну из своих машин. Тогда потерпевший отдал нападавшим 87 тысяч рублей наличными, а также банковскую карту с пин-кодом. В дальнейшем с нее было похищено 237 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в их жилищах в городе Талдом. Ими оказались четверо местных жителей, двое из которых ранее были судимы.
В ходе обысков правоохранители обнаружили предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова, машины, на которых разбойники приехали на место преступления, а также мобильные телефоны и банковские карты.
Фигурантов заключили под стражу.
Другое разбойное нападение произошло на юго-западе столицы. Взрослые мужчины сперва напоили троих подростков, а потом избили их и ограбили.