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Вооруженные разбойники ограбили мужчину на трассе в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Вооруженные разбойники ограбили мужчину на трассе в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России
Московская область, городской округ Истра, деревня Манихино Карта всех событий

Вооруженные разбойники ограбили мужчину на трассе в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 21 марта.

По ее словам, злоумышленники на двух машинах заметили припаркованную на обочине дороги около деревни Манихино иномарку, и перегородили ей выезд. В разговоре с водителем они представились сотрудниками полиции и сообщили, что мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков. При этом преступники предложили водителю откупиться от обвинений.

Пострадавший отказался. После этого разбойники побили мужчину, а также насильно пересадили его жену в одну из своих машин. Тогда потерпевший отдал нападавшим 87 тысяч рублей наличными, а также банковскую карту с пин-кодом. В дальнейшем с нее было похищено 237 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в их жилищах в городе Талдом. Ими оказались четверо местных жителей, двое из которых ранее были судимы.

Видео: Пресс-центр МВД России

В ходе обысков правоохранители обнаружили предмет, внешне схожий с автоматом Калашникова, машины, на которых разбойники приехали на место преступления, а также мобильные телефоны и банковские карты.

Фигурантов заключили под стражу.

Другое разбойное нападение произошло на юго-западе столицы. Взрослые мужчины сперва напоили троих подростков, а потом избили их и ограбили.

Подмосковье Оружие Разбой Истра Росгвардия
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