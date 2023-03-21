Си Цзиньпин пригласил Мишустина посетить Китай как можно скорее

Фото: Администрация президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 21 марта, пригласил премьер-министра Михаила Мишустина посетить Китай.

— Я также приветствую вас, господин премьер-министр, посетить в удобное для вас время Китай с визитом, — сказал он.

Китайский лидер подчеркнул, что российскому политику стоит как можно быстрее установить тесный контакт с новым премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяно. Также Си Цзиньпин отметил необходимость продолжать практику регулярных встреч глав правительств двух стран, сообщает РИА Новости.

Утром 21 марта глава Китая приехал в Дом правительства на переговоры с премьер-министром России.

Напомним, что официальные переговоры президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином состоятся днем 21 марта. Встреча пройдет в два раунда, после которых Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для журналистов. Затем состоится государственный обед.

Накануне состоялись неформальные переговоры между лидерами двух стран. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Путин и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.