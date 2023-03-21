Кремль: Между Путиным и Си Цзиньпином состоялся очень серьезный разговор

Фото: Администрация президента РФ

Между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным состоялся очень серьезный разговор и обстоятельный обмен мнениями. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Очевидно, что состоялся очень обстоятельный обмен мнениями, серьезный разговор в неформальной части, — сказал он.

Песков отметил, что на данный момент не будет давать оценку этому разговору. По его словам, необходимо дождаться заявлений для прессы от лидеров двух стран, передает РИА Новости.

Накануне состоялись неформальные переговоры между лидерами двух стран. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Путин и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.

Официальные переговоры президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином состоятся днем 21 марта. Встреча пройдет в два раунда, после которых Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для журналистов. Затем состоится государственный обед.