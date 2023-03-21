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Приметы и советы

Врач Романенко рассказала, какую ошибку чаще всего допускают люди весной

Никита Худяков
Общество
Врач Романенко рассказала, какую ошибку чаще всего допускают люди весной
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Весной люди часто одеваются не по погоде, что является главной ошибкой, которая ведет к простуде. Об этом во вторник, 21 марта, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

— Весной люди недооценивают особенности климатических условий, то есть солнце светит, но не греет. Земля еще пока холодная. Если погода солнечная, нам кажется, что температура уже высокая. Но на самом деле воздух и земля все равно еще недостаточно прогреты, — сказала эксперт.

Врач отметила, что люди часто одеваются не по погоде и хотят снять шапки. По ее словам, весна является пиком вирусных заболеваний, а основным фактором становится переохлаждение, передает «Москва 24».

Ранняя весна — это самое опасное время, когда люди еще не сменили зимние наряды на весенние, но постепенно начинают «оголяться», поскольку погодные условия это позволяют. Именно в период погодного межсезонья чаще всего может развиваться простуда, так как весной вирусы особенно активны. Как одеваться, чтобы не замерзнуть, но в то же время не вспотеть, выясняла «Вечерняя Москва».

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