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Стилист Рогов назвал самую модную вещь весенне-летнего гардероба

Араз Салехов
Общество
Стилист Рогов назвал самую модную вещь весенне-летнего гардероба
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Тельняшки можно назвать самой модной вещью весенне-летнего гардероба. Об этом заявил известный российский стилист Александр Рогов.

— Абсолютный маст хэв весенне-летнего гардероба — это тельняшка, — написал он в своем Telegram-канале.

Стилист уверен, что тельняшка отлично сочетается не только с джинсами, но и с юбками разной длины и фасона, а также с шортами и брюками.

Стилист-имиджмейкер Ирэн Ляпун назвала одни из самых актуальных моделей обуви на весну текущего года. Остроносые сапоги и полусапоги долгое время казались довольно эксцентричными, однако сейчас они практически стали базовой обувью.

Весна наступает на пятки — до марта осталось всего несколько дней! Пора обратиться к сезонным трендам. «Вечерняя Москва» вместе со стилистом и модельером Назом Маером приобрела стильные вещи на все случаи жизни.

Всегда разумнее вложить деньги в вещь, которая останется актуальной и сохранит презентабельный вид несколько лет. О том, на что обратить внимание в первую очередь это весной, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Наз Маер.

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