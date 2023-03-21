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Актер Питер Харди утонул на пляже в Австралии

Лейла Алиева
Общество
Актер Питер Харди утонул на пляже в Австралии
Фото: Pexels

Актер Питер Харди скончался в возрасте 66 лет, утонув на пляже в Австралии. Об этом сообщает Deadline.

Инцидент произошел в городе Фримантл во время того, как актер занимался подводным плаванием. Харди был уже без сознания, когда прохожие вытащили его из воды. Они попытались привести актера в чувство до приезда скорой, однако спасти его не удалось, пишет Deadline.

Питер Харди стал популярен после съемок в сериале «Дочери Маклеода». Также он успел сняться в мелодраме «Соседи», криминальных драмах «Стрингеры», «Взгляд изнутри» и других проектах.

Кроме того, Харди играл в мюзиклах, среди них Mamma Mia! и «Мальчик из страны Оз».

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