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Приметы и советы

Предприниматель Березовская рассказала, могут ли вырасти цены на рис

Ирина Игнатенко
Общество
Предприниматель Березовская рассказала, могут ли вырасти цены на рис
Фото: shutterstock

В России нет оснований для роста цен на рис. Об этом сообщила руководитель компании «Чистый рис» Светлана Березовская.

По ее словам, повлиять на стоимость товара могут ретейлеры. Общие посевные площади риса остаются примерно такими же, как были в прошлом году, поэтому оснований для значительного подорожания нет.

Березовская пояснила, что производители в меньшей степени влияют на ценообразование, но цены могут поднять ретейлеры. Однако в прошлом году урожай был не слишком хорошим, цитирует Березовскую «360».

21 марта в Минсельхозе сообщили, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне нет, передает RT.

В России не ожидается повышения цен на крупы, кроме риса, который подскочит в цене из-за проблем с урожаем, сообщил «Вечерней Москве» доктор экономических наук и предприниматель Андрей Бунич.

По словам собеседника «ВМ», процесс возделывания риса и его производство являются довольно сложными. Учитывая то обстоятельство, что на кубанских полях, где его выращивают, произошла авария, в предыдущем году урожайность этой крупы была крайне низкая, что, безусловно, отразится вскоре на стоимости.

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