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Вильфанд назвал автомобилистам из Москвы оптимальные даты для смены резины

Полина Пашкина

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Погода в Москве
Город
Вильфанд назвал автомобилистам из Москвы оптимальные даты для смены резины
Фото: Вечерняя Москва

Столичным автомобилистам пока рано задумываться о смене резины с зимней на летнюю. Об этом во вторник, 21 марта, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Стоит подождать до 5–8 апреля, а дальше уже прислушаться к мнению метеорологов, — сказал метеоролог.

Чтобы принять решение о смене автомобильной резины, нужно обращать внимание на погоду в течение всех суток. Несмотря на то что дни уже становятся теплыми и ясными, ночью случается похолодание до минус 10 градусов.

Это, пояснил синоптик, и говорит о том, что менять резину пока не нужно. Замену зимней резины на летнюю проводят после схода снега, приводит слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

О том, что нынешняя погода пока не предполагает перехода на летнюю резину, «Вечерней Москве» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его мнению, об этом лучше задуматься во второй половине апреля, поскольку в столицу еще будут возвращаться холода.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал срок, к которому в столице полностью растает снег. По прогнозам синоптиков, уже в последние дни марта — первые дни апреля с учетом мощной волны тепла снег исчезнет.

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