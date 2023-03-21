Количество запатентованных изобретений в Москве выросло впервые за пять лет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Впервые за пять лет в Москве увеличилось количество выданных патентов на полезные изобретения и модели устройств.

Общее количество выданных патентов на изобретения и разработки в 2022 году составило 7082. Документы необходимы для того, чтобы те или иные продукты были официально закреплены за человеком или компанией.

Запатентованные устройства в столице применимы в разных областях, в частности, в медицине, развлечениях и промышленном производстве. Например, «умные» помощники, созданные в Москве, применяются на производствах и складах крупных компаний.

Кроме того, в столице действует предприятие по изготовлению водных тренажеров, где они создаются по общепризнанным мировым технологиям. У компании есть 11 патентов на уникальные разработки в области серфинга, передает «Ведомости. Город».

Еще одно предприятие занимается созданием инновационного оборудования для телевидения и кино. Среди продуктов компании — системы движения камеры на тросах и гиростабилизированный трехосевой камерный подвес.

Кроме того, в Москве есть производство — обладатель патента на создание инновационного устройства для лечения зубных каналов. Оно снижает риск перегрева зубов при стоматологическом вмешательстве.

В феврале московская компания «Бакор» получила патент на технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов, которые используются для конструирования тепловых агрегатов: промышленных печей, турбин, реакторов, ракетных двигателей.